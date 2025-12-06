Alla scoperta di angeli, presepi, marmellate e tanto altro al Monastero Mater Carmeli

Anche in questo weekend dell'Immacolata continua, pieno di luci e di novità il Mercatino natalizio!

Vi aspettiamo per guidarvi in un tour emozionale alla scoperta di angeli e presepi, marmellate e biscotti, ghirlande e centrotavola, confezioni natalizie ...tutto realizzato e confezionato da noi!

Troverete il vostro regalo di Natale e il regalo che vorrete donare ai vostri amici. Il motore portante del Monastero è preghiera, fraternità, contemplazione: venite a visitarci per gustare qualche momento di pace e serenità!

Orari di apertura del Mercatino natalizio: h 8.30 – 12 / 15.30 – 17: 30 tutti i giorni.

Monastero Mater Carmeli – Strada del Bottegone, 9 – 13900 BIELLA tel. 015352803

monastero@carmelitanebiella.it

www.monasterocarmelitanebiella.it