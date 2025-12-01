Biella, Concerto dell'Immacolata: la Società Musicale “Giuseppe Verdi” torna a San Filippo

Si rinnova il tradizionale Concerto dell’Immacolata, in programma lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 21 nella Chiesa di San Filippo a Biella. L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, è promosso dalla Società Musicale “Giuseppe Verdi” – Città di Biella, realtà storica fondata nel 1910.

L’esecuzione sarà affidata alla banda biellese diretta dal M° Massimo Folli, mentre la presentazione della serata è curata da Irene Mosca. Il concerto, dal titolo “Pellegrini di Speranza”, proporrà un programma articolato in due parti, che accosta brani originali per banda, pagine del repertorio sacro e celebri composizioni natalizie.

Nella prima parte verranno eseguiti: “Pellegrini di Speranza – Inno del Giubileo 2025” (Meneghello–Sequeri, trascr. Folli), “Whispers from Beyond” di Rossano Galante, “Terra di Montagne” di Michael Geisler e “Lascia ch’io pianga” di Handel nell’arrangiamento di Jacob de Haan.

La seconda parte includerà “Christmas Prologue – Fanfara Natalizia” (Wade, arr. Bocook), “La Storia” di Jacob de Haan, “Still, Still, Still” nell’arrangiamento di Randall Standridge e “Jingle Bells Fantasy” (Pierpont, arr. Wasson).

Il presidente Dott. Enea De Alberti e il direttore artistico M° Cav. Massimo Folli invitano la cittadinanza a partecipare.