Ivo Bonato al Festival di Sanremo 2026: il cameraman biellese presente con il Tg1

Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso ieri sabato 28 febbraio 2026, con la finale del 76° Festival della Canzone Italiana trasmessa da Rai 1 e vinta da Sal Da Vinci con il brano "Per sempre sì".

Per quanto riguarda la presenza del Tg1, la redazione e i suoi operatori televisivi (inclusi inviati e cameramen) coprono da sempre l’evento per i principali telegiornali e rubriche Rai, sia a livello nazionale sia internazionale. E tra i professionisti con una lunga esperienza ci sono anche operatori come il biellese Ivo Bonato, un cameraman e fotoreporter che lavora da anni con la Rai in servizi di cronaca e reportage, e che recentemente ha ricevuto riconoscimenti per il suo lavoro nelle zone di conflitto.

In occasioni come Sanremo, videomaker e operatori di varie testate accompagnano le troupe giornalistiche per realizzare servizi, interviste sul posto, collegamenti, approfondimenti e reportage per i telegiornali e i programmi di approfondimento.