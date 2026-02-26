Biella, Ladies Dakar: Piero Sodano e Piero Spriano a fianco della Lancia Stratos FOTO e VIDEO

Tra i mezzi esposti al pomeriggio Ladies Dakar ha attirato l’attenzione la Lancia Stratos di Sandro Munari, simbolo dell’epoca d’oro del rally mondiale. In un evento dedicato alla passione per i motori e per i rally non poteva mancare la presenza di Piero Sodano e Piero Spriano, estremamente legati ai successi raggiunti dall’automobile sportiva in esibizione.

Piero Sodano è un navigatore di rally che ha partecipato a diversi campionati italiani e a numerosissimi campionati mondiali, tra cui il Rally Monte Carlo. Salì al podio due volte con Sandro Munari, percorrendo migliaia di chilometri sulla Lancia Stratos. Anche Piero Spriano (detto anche ‘Piero Stratos’) è legato a quest’auto, ma come meccanico: partecipò al Safari Rally in Kenya con Munari, arrivando a un soffio dalla vittoria. Nel 1976 permise al pilota di vincere il Rally Monte Carlo, risolvendo in soli 14 minuti un problema tecnico al cambio della Stratos, rimasto bloccato in quarta.

L’esposizione del mezzo è stata resa possibile anche da Marcello Guelpa, da sempre appassionato di motori e amico di Giovanni Bonino, suocero di Serena Rodella. Tra i primi a partecipare alla formazione di Biella Corse, segue il mondo Motor Sport fin dalle prime edizioni del Rally della Lana. Guelpa evidenzia l’importanza della presenza di Sodano e Spriano all’evento, al fianco della macchina che ha reso possibili molti dei loro trionfi: “Piero Spriano l’ha messa in strada, Piero Sodano e Sandro Munari l’hanno fatta correre: senza di loro oggi non sarebbe stato presente un pezzo di storia del rally”.