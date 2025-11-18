Biella accende il Natale: luci, eventi e il Villaggio di Babbo Natale nel cuore della città FOTO

La Città di Biella è pronta a immergersi nuovamente nell’atmosfera delle Feste con il programma di “Natale nel cuore di Biella”, che anche quest’anno porterà nel centro cittadino luci, iniziative ed eventi dedicati a grandi e piccoli. Dopo l’apertura, la settimana scorsa, della pista di pattinaggio, il fine settimana in arrivo sarà segnato da uno dei momenti più attesi: l’accensione delle luci natalizie e l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale.

Il calendario degli appuntamenti prenderà ufficialmente il via il 6 dicembre alle ore 17, con l’accensione del grande albero di Natale in piazza Vittorio Veneto, accompagnata dalla Fanfara degli Alpini di Pralungo e dalla voce della cantante biellese Sara Ramella.

Tra le iniziative più amate tornano il luna park in piazza Duomo, i tradizionali mercatini e il suggestivo Villaggio di Babbo Natale, allestito nelle caratteristiche casette di piazza Vittorio Veneto. La piazza sarà arricchita anche da un igloo trasparente dedicato a laboratori e attività di inclusione per bambini e famiglie, realizzati in collaborazione con le associazioni del territorio e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Le vie del centro si animeranno con concerti natalizi, il passaggio del trenino di Natale e numerosi spettacoli itineranti: mangiafuoco, magie, danze luminose, street band e naturalmente gli immancabili Babbi Natale che coloreranno le strade cittadine.

Per favorire lo shopping e la partecipazione del pubblico, nelle giornate del 13, 20 e 23 dicembre i parcheggi blu saranno gratuiti.

A chiudere le festività sarà, come tradizione, la discesa della Befana da San Cassiano, in programma il 6 gennaio.

"Il programma di Natale nel cuore di Biella 2025 è frutto di un grande lavoro di squadra – commenta l’assessore agli Eventi e Manifestazioni, Edoardo Maiolatesi –. Abbiamo voluto un calendario ricco, pensato per valorizzare la città e offrire momenti di festa per tutti. Il Capodanno sarà presentato con una conferenza dedicata, ma posso anticipare che manterrà lo spirito di condivisione dell’anno scorso".

L’assessore al Commercio Anna Pisani sottolinea inoltre un aspetto importante: per tutte le iniziative natalizie di quest’anno non è stato richiesto alcun contributo ai commercianti, una scelta pensata per sostenere le attività del centro e favorire la partecipazione dell’intera comunità. "Quest’anno il Natale sarà ancora più ricco – spiegano – grazie a un importante investimento dell’Amministrazione. Le luci, ancora più numerose, illumineranno il centro e i quartieri, accompagnate da scritte augurali e dalle nuove proiezioni artistiche sulla facciata di Palazzo Oropa". A completare l’allestimento arriveranno anche numerosi piccoli abeti decorati, distribuiti in vari punti della città per sottolineare l’atmosfera delle Feste.

"Invitiamo tutti a vivere Biella, sostenere i negozi e partecipare agli appuntamenti – conclude l’assessorato –. Un ringraziamento va alle associazioni del Duc, alla manager Paola Fini e agli uffici comunali per il grande lavoro svolto".

Elenco eventi “Natale nel cuore di Biella 2025”

Pista di Pattinaggio dal 14/11/2025 al 25/01/2025 Piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero

Villaggio di Babbo Natale dal 22/11/2025 al 14/2/2026 Piazza V.Veneto

Mercatino di Natale in centro 30/11, 07/12 e 14/12/2025 via La Marmora (carreggiata lato nord)

Casetta Leo di Natale dal 28/11/2025 al 04/01/2026 Piazza Battistero - a cura di Leo Club Biella

Sportello Banca del Giocattolo dal 05/12/2025 al 08/12/2025 Piazza del Monte (Sede Ente Manifestazioni Biella Riva) - a cura di la Banca del Giocattolo e Ente Manifestazione Biella Riva

Accensione Albero 06/12/2025 Piazza V.Veneto con la partecipazione della Fanfara degli Alpini di Pralungo e della cantante Sara Ramella - a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

Luna Park dal 06/12/2025 al 25/01/2026 Piazza Duomo

Un Natale per tutti dal 06/12/2025 al 21/12/2025 Auditorium San Filippo - a cura di Centro Missionario Diocesano CMD Biella

Igloo dal 06 all’08, dal 12 al 14, dal 19 al 24, dal 27 al 30/12/2025 e dal 02 al 06/01/2026 Piazza V.Veneto

Babbo Natale in centro 08-13-14-20-21-23/12/2025 vie del centro - a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

Mercatino di Natale del Santuario d’Oropa 08/12/2025 Oropa - a cura di Ass. Agro Montis Oropense

Concerto dell’Immacolata 08/12/2025 Chiesa San Filippo - a cura di Banda Musicale G. Verdi

Concerto di Natale – Harmonie biellesi 08/12/2025 Palazzo Ferrero - a cura di Chromatic Chamber

Marciapè street band 08/12/2025 vie del centro - a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

Presepio Meccanico di Fratel Amilcare dal 08/12/2025 al 06/01/2026 Istituto RSA Belletti Bona - a cura di Ass. In viaggio con Gabri e Anteo impresa cooperativa sociale

Trenino per le vie del centro 08-13-14-20-21-23/12/2025 vie del centro - a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

Librintreccio 13/12/2025 Biblioteca civica di Biella - Alfredo Frassati - a cura di MCL Biella Duomo

Spettacolo “Mangiafuoco” 13/12/2025 Piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero - a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

Danze luminose – Scuola di danza Mambo Forrò 13 e 20/12/2025 Piazza Santa Marta e Piazza V.Veneto - a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

Mercatino della solidarietà “La Magia del Dono” 13/12/2025 Portici di Palazzo Oropa, Battistero (angolo via Italia) - a cura del Centro Territoriale Volontariato

Parcheggi blu gratuiti 13-20-23/12/2025

Casetta di Babbo Natale 13-14-20-21/12/2025 via Duomo 3, Sede Proloco di Biella e Valle Oropa – a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

Città del Market artigianato, vintage, cibo a km 0 by LetEatBi, laboratori gratuiti, musica, arte e tanta cultura 13-14/12/2025 Fondazione Pistoletto – Cittadellarte - a cura di Cittadellarte Fondazione Pistoletto

Corsa dei Babbi Natale 14/12/2025 via Malta e altre vie – a cura di Fondo Edo Tempia

Christmas Zumba – esibizione artista di strada 14/12/2025 Piazza Santa Marta

Piola street band 14 e 21/12/2025 vie del centro - a cura di Proloco di Biella e Valle Oropa

Gospel Show 2025 Sunshine Gospel Choir 15/12/2025 Teatro Odeon – a cura dell’Associazione culturale “Il Contato del Canavese”

Concerto – Spettacolo di Natale (a seguire scambio di auguri con distribuzione di panettone, cioccolata calda e vin brulè) 20/12/2025 Chiesa di San Cassiano – a cura di dei bambini e dei ragazzi dell’Oratorio di San Cassiano

Concerto Gospel 21/12/2025 Chiesa SS. Trinità - a cura di Biella Gospel Choir ODV

Mercatino degli archi 21/12/2025 Piazza Cisterna - a cura di Ass. Noi del Piazzo

Babbo Natale Paracadutista 23/12/2025 Stadio La Marmora – a cura di Ass. Naz. Paracadutisti d’Italia Sez. Prov. di Biella

Presepio meccanico di San Cassiano dal 24/12/25 al 11/01/26 Chiesa di San Cassiano

Concerto di Natale – Celtic Harp Orchestra 27/12/2025 Basilica antica del Santuario di Oropa – a cura di Ass. Agro Montis Oropense

Un Capodanno fuori dal comune 31/12/2025 Piazza Cisterna (in caso di maltempo presso Biella Forum)

Concerto degli Auguri – Harmonie biellesi 04/01/2026 Chiesa SS. Trinità - a cura di Chromatic Chamber Orchestra

Ar…Riva la Befana – merenda e discesa della Befana dal campanile di San Cassiano 06/01/2026 Piazza S. G. Bosco – a cura di Ente Manifestazione Biella Riva e Proloco Biella e Valle Oropa.