Dal 5 dicembre si torna a sciare in Oasi Zegna

La stagione invernale parte ufficialmente: venerdì 5 dicembre gli impianti di Bielmonte aprono al pubblico. Le prime piste disponibili saranno la Piazzale, Moncerchio e i Tappeti Principianti (Lungo e Baby), garantendo un avvio adatto sia agli sciatori esperti sia a chi desidera cimentarsi con gli sci per la prima volta.
Speciale apertura: scia un giorno e il successivo è gratuito. Per celebrare l’inizio della stagione, è possibile usufruire di un’offerta speciale: acquistando in cassa uno skipass giornaliero (tutte le categorie, inclusa Promo Famiglia) per sabato 6 o domenica 7 dicembre, potrai tornare a sciare gratis il giorno successivo.
CALENDARIO APERTURE DICEMBRE
5 – 6 – 7 – 8 dicembre: aperti
9 – 10 – 11 dicembre: chiusi
12 – 13 – 14 dicembre: aperti
15 – 16 – 17 – 18 dicembre: chiusi
Dal 19 dicembre: aperti tutti i giorni
TARIFFE E INFORMAZIONI
Tutte le tariffe, le caratteristiche della stazione e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione dedicata di Sport Oasi Zegna.
Da quest’anno è attiva anche la vendita online degli skipass direttamente sul portale.
PROMO FAMIGLIA
Sconto del 25% per tutti i componenti del nucleo familiare (minimo 1 adulto e 1 bambino fino ai 17 anni). L’acquisto è disponibile solo in cassa, con presentazione dei documenti d’identità.
Riferimenti e informazioni
Icemont Sas
Gestore impianti sci Bielmonte(BI)
+ 39 015.744102 - info@bielmonteneve.it