Biella, dal 25 ottobre apre al pubblico la mostra “Carta. La forza espressiva della Paper Art” FOTO

Da sabato 25 ottobre sarà aperta al pubblico “CARTA. La forza espressiva della Paper Art” a cura di Dina Pierallini e Elena Bermond des Ambrois. Prodotta da Fondazione Sella e allestita nello storico Lanificio Maurizio Sella, a Biella, la mostra offre un panorama internazionale sulla scultura contemporanea in carta e legno ed è un omaggio alla bellezza e un'analisi della trasformazione e della memoria: la scelta di realizzare un percorso che unisce carta e legno è particolarmente significativa in un periodo storico in cui il rapporto tra uomo e natura è osservato attraverso una lente critica.

Il legno, resistente, con le sue belle venature, e la carta, leggera e sottile, con la sua fragilità, diventano metafore della condizione umana: resilienti ma vulnerabili, con profonde radici nel tempo e slancio verso il futuro. Risalendo la linea della storia, la mostra tratta il legame del Lanificio Maurizio Sella con la produzione della carta. Qui nei primi decenni del Cinquecento Antonio Mondella stabilì la sua cartiera sulla riva sinistra del torrente Cervo, dove fu attiva per quasi due secoli. È l’edificio più antico ancora esistente nel complesso immobiliare del Lanificio. Di questo e molto altro si è parlato nell'anteprima per la stampa locale che ha avuto luogo nella mattinata di oggi, 24 ottobre, alla presenza delle curatrici e della presidente di Fondazione Sella, Angelica Sella, oltre al direttore artistico Lubica Emiliano Galigani ed alcuni degli artisti espositori.

Inoltre, una parte di esposizione allestita nella cappella di San Giobbe narra, a cura di Danilo Craveia, la storia della produzione cartaria nel Biellese attraverso documenti e immagini d’archivio gentilmente concessi da Biblioteca Civica di Biella, Doc.BI Centro Studi Biellesi, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Santuario di Oropa accanto a quelli dalla Fondazione Sella. A questo si aggiungono i documenti e materiali provenienti dal Museo della Carta di Fabriano e le opere di Christian Albarracìn, Nicolas Bertoux, Caterina Crepax, Gabriel Giunta, Manuela Granziol, Emma Hardy, Flavia Robalo, Jennifer Taufer, Barbara Uccelli, Ufocinque, Bruno Walpoth e Xiruo Zhang&Boshuai Ren.

Nata in collaborazione con istituzioni, enti culturali e artisti, offre un programma di attività collaterali per far sì che la mostra diventi anche strumento di condivisione e partecipazione collettiva: Lubica - Lucca Biennale, manifestazione di livello internazionale di arte e architettura in carta, Fondazione Arkad, Accademia di Belle Arti di Carrara e Liceo Artistico Quintino Sella, ITS-TAM, Accademia Unidee Fondazione Pistoletto, Associazione Culturale Giapponese Yamato, Fondazione Accademia Perosi. La mostra si inserisce anche nel programma della Settimana della Cultura d’Impresa 2025 promossa da Confindustria e Museimpresa.

Con la mostra CARTA continua quindi il percorso di valorizzazione del Lanificio Maurizio Sella promosso da Fondazione Sella con le precedenti esposizioni Acqua e lavoro (2010), L’altra macchina (2019), Lana (2021), Seta (2023) e Trame di vita (2024), dedicate ai diversi materiali lavorati in questo luogo nel corso dei secoli.

