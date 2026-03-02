Biella, la Cgil: “ Oltre il cinquanta per cento dei lavoratori ha aderito allo sciopero di Verrone, ecco perchè”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Oltre il cinquanta per cento dei lavoratori ha aderito, venerdì, allo sciopero indetto nello stabilimento Stellantis di Verrone. Lo conferma il segretario provinciale della Fiom-Cgil, Filippo Porcari. 'Si tratta della miglior risposta possibile all'azienda, che non presta ascolto alle istanze dei lavoratori e delle lavoratrici - spiega il sindacalista -. Gli operai hanno sempre assicurato e garantito la produttività dello stabilimento. E non si capisce perché quest'anno non debbano vedersi riconosciuto un premio di produzione, che tradizionalmente manager e azionisti invece hanno tutti gli anni percepiscono. La scelta del venerdì per lo sciopero non è casuale ma è legata ad una fase delicata del lavoro dello stabilimento: la spedizione dei cambi. Un segnale forte affinché i vertici aziendali ascoltino anche la voce dei lavoratori'.

Lo sciopero era collegato all’annuncio dei vertici di Stellantis secondo cui, in base ai risultati finanziari raggiunti, il premio di risultato relativo al 2025 sarà pari a zero. Nel 2025 per i lavoratori era stato erogato un bonus di 600 euro lordi. Negli anni precedenti era però arrivato anche a 1900 euro”.