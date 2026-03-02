AMA Biella, due iniziative per l'8 Marzo

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, AMA Biella organizza una serata culturale dedicata a figure femminili del Biellese tra Cinquecento e Seicento. Attraverso racconti e lettere, Graziana Bolengo, già direttrice dell’Archivio di Stato di Biella e oggi volontaria, ci farà scoprire un sorprendente profilo di donna, centrale nella vita familiare e sociale, capace di prendere in mano la propria esistenza con tratti che oggi definiremmo “moderni”.

Conosceremo in particolare le storie di Flerida e Caterina Masserano, testimoni di un tempo che aveva già molto da raccontare sul ruolo femminile nella società. Sarà un’occasione per riflettere insieme su quanto il passato possa parlare al presente, offrendo nuovi sguardi sulla storia delle donne del nostro territorio, radici femminili forti e consapevoli. Appuntamento al centro Mente Locale in via Antonio Gramsci 29, a Biella, martedì 5 marzo alle 17. Ingresso libero.

Poi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, AMA Biella organizza un open day dal titolo “Arte in Libertà” dedicato a chi vuole sperimentare l’opportunità di esprimere ricordi ed emozioni attraverso il disegno e la pittura. Il laboratorio sarà condotto da Rita Torello Viera - artista e nostra docente con lunga esperienza nelle tecniche pittoriche e nell’insegnamento creativo - a partire dalle 15 di mercoledì 4 marzo al centro Mente Locale di via Antonio Gramsci 29 a Biella. L’iniziativa è gratuita ma è necessaria la prenotazione per garantire a tutti una postazione con il materiale necessario all’esercitazione. Basta chiamare la segreteria allo 015.401767 e lasciare il proprio nome e cognome.

L’open day, oltre a celebrare l’8 marzo con leggerezza e creatività, è una presentazione del laboratorio di Disegno e Pittura che proseguirà poi nei mesi prossimi con incontri cadenzati. Nato nel 2018 grazie a un contributo del Lions Club Bugella Civitas, il laboratorio guidato da Torello Viera è un percorso artistico che ha saputo unire espressione, creatività e benessere. Inizialmente ideato come arteterapia, il corso è rapidamente evoluto in un laboratorio di disegno e pittura aperto a tutti, dagli appassionati più curiosi a chi desidera scoprire o riscoprire la propria vena artistica.

Il corso è adatto a chi ha sempre desiderato imparare a disegnare e dipingere, ma non ha mai trovato il modo o la guida giusta, ha già esperienza e vuole perfezionare tecniche e stili, trova nell’arte uno spazio di espressione personale o una forma di stimolo cognitivo, creativo ed emotivo. Il percorso è pensato per persone con abilità differenti e basato sulla creazione di un ambiente di apprendimento positivo, inclusivo e con una forte dimensione relazionale di condivisione.