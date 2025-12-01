Un viaggio nella musica antica: mercoledì 5 dicembre il concerto a Oropa

La Basilica del Sacro Monte di Oropa ospiterà venerdì 5 dicembre alle ore 18 il secondo appuntamento della rassegna MusicAntica, il ciclo dedicato alla musica antica e barocca promosso da Musica a Villa Durio e Villa Piazzo in Musica, con il sostegno del Ministero del Turismo e dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.

Il concerto vedrà protagonista l’Ensemble Estrovagante, formazione fondata nel 2024 dal clavicembalista Riccardo Doni e specializzata nel repertorio barocco e classico. A Oropa Doni si esibirà insieme al violinista Angelo Calvo, offrendo al pubblico un programma interamente dedicato a compositori italiani: Fontana, Legrenzi, Albinoni e Vivaldi. La serata culminerà con il Concerto RV 230 di Antonio Vivaldi, presentato nella celebre trascrizione per clavicembalo realizzata da Johann Sebastian Bach (Concerto in Re maggiore BWV 972).

L’ingresso è reso possibile grazie al sostegno dei mecenati della stagione “Villa Piazzo in Musica”. Per il comfort del pubblico saranno inoltre disponibili caldi plaid.