EVENTI | 30 novembre 2025, 08:40

Il Ricetto di Candelo vive una nuova giornata di magia col Borgo di Babbo Natale FOTO

Il Ricetto di Candelo vive una nuova giornata di magia col Borgo di Babbo Natale - Foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it

Oggi al Borgo di Babbo Natale del Ricetto di Candelo c'è una speciale novità: nella Chiesa di Santa Maria Maggiore è possibile visitare una mostra dedicata alla natività. Una preziosa occasione per immergervi nell'arte e nella tradizione natalizia. Il Ricetto vi aspetta per farvi vivere la magia del Natale tra le vie e le cantine per uno shopping di Natale che è anche esperienza, emozione, tradizione. Inoltre, nella sala affreschi del Comune di Candelo è possibile visitare una mostra fotografica gratuita dedicata ai treni storici, una occasione per arricchire la giornata.

info: https://www.ilborgodibabbonatale.it

 

 

redazione c

