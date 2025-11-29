La battitura delle castagne a Bagneri, quest'anno a Cascina Nisina FOTO

La battitura delle castagne è allo stesso tempo una attività che unisce pratiche agricole tradizionali, aggregazione comunitaria, ritualità di gesti secolari, testimonianza di valori e usanze secolari che si vogliono custodire e tramandare. E’ per questo che gli Amici di Bagneri continuano a raccogliere le castagne, coinvolgendo volontari e abitanti, per essicarle nella tradizionale “graa” per almeno un mese, e quindi arrivare alla giornata della battitura che coinvolge insieme volontari, abitanti, scout, e chi vorrà unirsi per collaborare e partecipare attivamente.

Quest’anno ci sarà una novità , per la battitura programmata per la mattina di domenica 7 dicembre: l’attività si svolgerà infatti presso la Cascina Nisina, arrivando a Bagneri dalla strada comunale (dove c’è il cartello “Benvenuti a Bagneri”), nella cui graa sono state essicate quest’anno le castagne, raccolte in buona quantità. La Cascina Nisina, che ospita anche il laboratorio all’aria aperta della scultrice Cecilia Martin Birsa, è stata infatti acquistata un anno fa dagli Amici di Bagneri, per preservare e destinare a usi sociali questa storica baita dove vivono ancora i ricordi di personaggi come la “Mina” e suo figlio Elso, immortalati nei ritratti di Gianfranco Bini; il ripristino dell’utilizzo della graa rappresenta un primo passo per restituire questa baita a un uso sociale in linea con gli scopi degli Amici di Bagneri.

Il programma prevede il ritrovo alla Cascina Nisina alle 8,30; dopo il saluto di benvenuto inizieranno subito i lavori della battitura che proseguiranno tutta la mattinata, poichè le castagne da lavorare sono molte, coinvolgendo attivamente i partecipanti che si renderanno disponibili.

Per chi volesse, per le 13 ci si trasferirà alla casa parrocchiale per un semplice pranzo comunitario (riservato a chi ha partecipato alla battitura), i volontari prepareranno un primo caldo poi si potrà condividere qualcosa portato dai partecipanti. Alle 15 la Santa Messa. Nel pomeriggio, possibilità di visitare l’Ecomuseo con la sala del castagno e la graa dell’Aurelia (quest’anno “a riposo”).

L’iniziativa è proposta in collaborazione con l’Ecomuseo Valle Elvo e Serra e con ABC, Associazione Biellese del Castagno.

Per info e prenotazioni per il pranzo, contattare Gilberto 3396881717 o Clotilde