Biella, una mostra fotografica sui 125 anni dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca

La Biblioteca Civica di Biella (Piazza Curiel 13) dal 21 novembre al 14 dicembre ospiterà la Mostra Fotografica dedicata ai 125 anni della Associazione Polisportiva Dilettantistica “Pietro Micca” e al 70° Anniversario della Festa della Neve. L’inaugurazione si terrà venerdì 21 novembre alle 18.

L’Associazione raggiunge il traguardo di 125 anni di attività sul territorio biellese. Oltre alla nascita delle diverse sezioni presenti alla Pietro Micca (oggi 12), in questi anni sono successe davvero tantissime cose, tutte accomunate dall’amore e dalla passione per lo sport. La lunga vita dell’Associazione ha visto protagoniste in particolare 3 parole, fondamentali per chi fa parte di questa famiglia: sport, benessere e territorio.

L’esposizione ripercorre la storia dell’Associazione, da quel 1899 in cui gli insegnanti di ginnastica Augusto Roscio e Luigi Regis hanno l’idea di promuovere l’attività fisica ad ampio raggio sul territorio, grazie a pannelli che propongono testi relativi agli eventi capitali di questa avventura e immagini di grande impatto e importanza.

L’esposizione ricorda anche il 70° anniversario della Festa della Neve, esperienza invernale fondata nel 1954 che ha coinvolto migliaia di studenti che ancora oggi praticano sport invernali in posti magnifici condividendo la determinazione e il divertimento.