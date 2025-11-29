 / Running e Trail

Tutto pronto per "La Corsa degli Elfi": appuntamento a Candelo, lunedì 8 dicembre

Torna a Candelo "La Corsa degli Elfi": appuntamento all'8 dicembre - Foto dell'edizione 2024

Candelo si prepara per "La Corsa degli Elfi", la camminata ludico-motoria aperta a tutti che ogni anno richiama famiglie, appassionati e curiosi. L’edizione 2025 si svolgerà lunedì 8 dicembre, con un evento fra divertimento e solidarietà, a favore dell’associazione onlus Amici dell’Ospedale di Biella.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso il supermercato Conad di via Iside Viana. Da qui i partecipanti partiranno per un percorso di circa 5 km che li condurrà fino al Ricetto. La partenza è prevista per le ore 10.00.

La manifestazione si inserisce nel calendario de “Il Borgo di Babbo Natale – Ricetto di Candelo”, in programma nelle giornate 22-23 novembre, 29-30 novembre, 6-7-8 dicembre e 13-14 dicembre.

G. Ch.

