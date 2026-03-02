Fratelli d'Italia, nuovi appuntamenti nella provincia di Biella per la campagna referendaria

Prosegue la campagna referendaria di Fratelli d’Italia in vista del voto del 22 e 23 marzo per la riforma della giustizia. Da giorni un camper informativo del partito toccherà diverse località della provincia per incontrare i cittadini, spiegare i contenuti della riforma Nordio e promuovere le ragioni del SÌ.
Ecco gli appuntamenti in programma:
Venerdì 06 marzo
09:00 – Occhieppo Inferiore: Mercato, Piazza del Pioppo.
11:00 – Occhieppo Inferiore: Mercato, Piazza del Pioppo.
14:00 – Pollone: Piazza San Rocco.
16:00 – Biella - Favaro.
Sabato 07 marzo
09:00 – Biella: Piazza Falcone Mercato con gazebo.
11:00 – Biella: Piazza Falcone Mercato con gazebo.
14:00 – Biella - Pavignano.
16:00 – Sandigliano: Via Edio Maroino.
Domenica 08 marzo
09:00 – Biella.
11:00 – Biella.
14:00 – Ternengo: Chiesa S. Eusebio.
16:00 – Tollegno: Piazza Alpini d'Italia.