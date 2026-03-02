 / EVENTI

Fratelli d'Italia, nuovi appuntamenti nella provincia di Biella per la campagna referendaria

Il calendario dei prossimi appuntamenti.

Prosegue la campagna referendaria di Fratelli d’Italia in vista del voto del 22 e 23 marzo per la riforma della giustizia. Da giorni un camper informativo del partito toccherà diverse località della provincia per incontrare i cittadini, spiegare i contenuti della riforma Nordio e promuovere le ragioni del SÌ. 

Ecco gli appuntamenti in programma:

Venerdì 06 marzo

09:00 – Occhieppo Inferiore: Mercato, Piazza del Pioppo.

11:00 – Occhieppo Inferiore: Mercato, Piazza del Pioppo.

14:00 – Pollone: Piazza San Rocco.

16:00 – Biella - Favaro.

Sabato 07 marzo

09:00 – Biella: Piazza Falcone Mercato con gazebo.

11:00 – Biella: Piazza Falcone Mercato con gazebo.

14:00 – Biella - Pavignano.

16:00 – Sandigliano: Via Edio Maroino.

Domenica 08 marzo

09:00 – Biella.

11:00 – Biella.

14:00 – Ternengo: Chiesa S. Eusebio.

16:00 – Tollegno: Piazza Alpini d'Italia.

