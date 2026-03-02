Auto finisce contro il muro di una casa, incidente nella notte a Sostegno

Sembra proprio che non ci siano feriti nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 2 di ieri, domenica 1° marzo, nel comune di Sostegno. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto sarebbe finita autonomamente contro il muro di cinta di un'abitazione, a pochi metri di distanza dal Municipio del paese. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi di rito.

Sempre le forze dell'ordine, in serata, sono giunte in un parcheggio, a Masserano, per accertare la dinamica di un sinistro. Pare che un mezzo abbia urtato un altro in sosta nel corso di una manovra.