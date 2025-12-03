Valle Cervo, fra Piaro e Forgnengo "Presepi tra le Vie"

Le frazioni di Piaro e Forgnengo si preparano a dare ufficialmente il via all’edizione 2025 dei “Presepi tra le Vie”, l’iniziativa natalizia che ogni anno anima i borghi con installazioni, attività e visite. L’evento inaugurale si terrà domenica 7 dicembre, con un programma condiviso tra le due località.

Quest’anno la collaborazione tra i due paesi si rafforza ulteriormente grazie alla creazione di una scheda con timbri, da completare visitando entrambe le frazioni: chi consegnerà la scheda completa in uno dei due borghi riceverà un omaggio.

È prevista anche la possibilità di raggiungere Piaro e Forgnengo tramite una breve passeggiata escursionistica, accompagnati dalla guida Gianni Cailotto, disponibile per informazioni e prenotazioni al 335 6452216.

A Forgnengo, per tutta la giornata, sarà aperto il Circolo delle Donne di Forgnengo, che proporrà la presentazione dei manufatti realizzati a mano.

A Piaro, invece, saranno attivati due laboratori dedicati alla lavorazione della lana, sia all’uncinetto sia ai ferri, a cura di Aurora (Amici della Lana APS) – telefono 351 6339373 – e Graziella, telefono 349 6979113.

L’evento si svolgerà dalle 10 alle 17 e, lungo il percorso, sarà possibile sorseggiare una bevanda calda, ulteriore occasione per vivere in atmosfera accogliente la giornata inaugurale della manifestazione.

L’iniziativa è organizzata con il sostegno dei volontari delle due frazioni e della comunità locale.