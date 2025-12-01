Accademia Perosi: "Ricordi, risonanze d'acqua e fuoco" a Palazzo Gromo Losa FOTO

La Fondazione Accademia Perosi presenta, nell'ambito della Serie Venerdì Classica, il recital del pianista Thomas Masciaga. Il programma prevede quattro opere che hanno segnato l'evoluzione del linguaggio pianistico ottocentesco: la Sonata op. 111 di Beethoven, Les Jeux d'eau à la Villa d'Este, La Campanella di Liszt e la Polacca op. 53 di Chopin.

Thomas Masciaga è un nome che sta facendo parlare di sé nel mondo della musica classica. Nato in Italia da una famiglia che fonde il calore italico alla rigorosa tradizione anglosassone, Thomas ha trasformato il pianoforte nella sua lingua madre, un idioma universale di emozione e tecnica.

La sua crescita è costantemente supportata dalla guida del maestro Konstantin Bogino presso l'Accademia Perosi di Biella, mentre dal 2024 il suo status di artista d'élite è stato sancito dal titolo di "Talent Unlimited Artist".

Recentemente è stato uno dei vincitori al concorso pianistico interuniversitario Sheepdrove del 2025, dove ha anche vinto il premio Robert Turnbull.

Il repertorio scelto per il recital della Serie Venerdì Classica è un viaggio attraverso la storia della musica pianistica ottocentesca. La Sonata op. 111 di Beethoven, composta nel 1822, è strutturata in due soli movimenti. Il primo procede per contrasti ritmici e armonici; il secondo – l'Arietta – attraverso cinque variazioni progressive che modificano la percezione del tempo musicale.

Les Jeux d'eau di Liszt, scritti nel 1877, impiegano progressioni parallele e scale esatonali che precedono di due decenni le soluzioni impressioniste. La Polacca op. 53 di Chopin, del 1842, trasforma una danza di corte in architettura sonora che richiede resistenza fisica e comprensione del contesto storico della Polonia divisa.

La Campanella, basata sul finale del Concerto per violino n. 2 di Paganini, trasferisce al pianoforte difficoltà tecniche pensate per lo strumento ad arco. Si tratta di un repertorio che pone domande precise all'interprete, richiedendo una profonda comprensione della musica e una tecnica superlativa.

Thomas Masciaga è pronto a rispondere a queste domande, offrendo un'interpretazione unica e profondamente personale di queste opere monumentali.

Il calendario dei prossimi concerti di Thomas Masciaga è ricco di appuntamenti prestigiosi. Dopo aver incantato il pubblico in sale prestigiose come St. James's Piccadilly, Bechstein Hall e la Milton Court del Barbican a Londra, è ora pronto per un tour che unisce il cuore dell'Italia al Regno Unito.

Il prossimo appuntamento è dunque per venerdì 5 dicembre all'Auditorium di Palazzo Gromo Losa a Biella, con un intenso recital solistico. Seguiranno subito dopo date a Vercelli e a Milano.

Thomas Masciaga è un musicista profondamente espressivo, un narratore capace di trasportare il pubblico attraverso le epoche e le emozioni della grande letteratura pianistica. I suoi prossimi concerti non sono semplici date, ma tappe imperdibili per chi crede nella bellezza senza tempo della musica classica e vuole scoprire un nome destinato a risuonare a lungo.

Programma:

Ludwig van Beethoven – Sonata n. 32 in do minore op. 111

Franz Liszt – Les Jeux d'eau à la Villa d'Este

Frédéric Chopin – Polacca in la bemolle maggiore op. 53 "Eroica"

Franz Liszt – La Campanella (dai Grandes Études de Paganini)

Biglietti:

Intero: 10.00 €

Ridotto: 7.00 €

Prenotazioni su: https://www.accademiaperosi.org/concerti.php