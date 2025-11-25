Magia e creatività al Centro commerciale Gli Orsi: un Natale speciale per tutta la famiglia

Il Centro Commerciale Gli Orsi di Biella, da sempre punto di riferimento per lo shopping e il divertimento nel biellese, si prepara a rendere il Natale ancora più speciale, con un programma ricco di attività gratuite, pensate per tutta la famiglia.

Tra le principali proposte, Mr. Schiaccianoci sarà presente dal 20 al 24 dicembre, pronto a intrattenere i bambini e a scattare selfie con i visitatori durante le sue uscite itineranti: si terranno dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 17.30 alle 18.30, regalando sorrisi a tutti i presenti.

Dal 20 al 23 dicembre, i più piccoli potranno partecipare al laboratorio creativo "Crea il tuo Schiaccianoci", un’attività che permetterà loro di dipingere il proprio Schiaccianoci in legno, stimolando la fantasia e la creatività. Il laboratorio sarà attivo dalle 16.00 alle 18.00.

Inoltre, tutti i weekend dal 6 al 23 dicembre, il Magic Lab prenderà vita con giochi, laboratori e baby dance: gli animatori del Centro saranno pronti ad accogliere i più piccoli e farli divertire in un ambiente magico e coinvolgente.

L'appuntamento più atteso sarà sicuramente quello con Babbo Natale, che il 7 dicembre - dalle 16 alle 17 e dalle 18 alle 19 - incontrerà i bambini per scattare foto e ascoltare i loro racconti natalizi.

Per maggiori informazioni sugli appuntamenti è possibile consultare il sito del Centro: gliorsi.it/