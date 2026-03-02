Giorgio Paolucci al secondo incontro di Quaresima a Oropa

Venerdì 13 marzo alle ore 21 si terrà a Oropa il secondo incontro di Quaresima con Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore, autore del libro “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia”.

L’incontro invita a una riflessione profonda sul tema della fragilità e della possibilità di ricominciare: nel cammino della vita ciascuno attraversa momenti di crisi e di smarrimento — un fallimento, una perdita, una malattia, una dipendenza, un lutto. Situazioni che mettono a nudo la vulnerabilità umana e di fronte alle quali non bastano parole facili o slogan consolatori, ma nasce il bisogno di un significato più profondo che sostenga l’esistenza.

Attraverso racconti, testimonianze e riflessioni, Paolucci accompagnerà i partecipanti a scoprire come anche nelle circostanze più difficili possa aprirsi uno spazio di rinascita. La serata offrirà così l’occasione per interrogarsi su come le crisi possano trasformarsi in momenti di cambiamento e di crescita, e su come Dio continui a farsi presente nella vita dell’uomo attraverso volti, relazioni e accadimenti concreti.

Un incontro (in presenza e in diretta streaming) per riconoscere quel desiderio profondo di rialzarsi che abita ogni cuore e per riscoprire una luce capace di illuminare anche le notti più buie.