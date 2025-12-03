A Torrazzo arriva il Villaggio di Babbo Natale per tutta la famiglia

Si comincia a respirare un bel clima natalizio anche nel comune di Torrazzo. La Pro Loco ha organizzato per domenica pomeriggio, 7 dicembre, il Villaggio di Babbo Natale, evento amato da grandi e piccini in cui saranno presenti laboratori creativi, giochi e spettacoli di magia; inoltre, è in programma l'arrivo di Babbo Natale che riceverà le letterine dei bimbi.

Tutto questo avrà luogo nel piazzale della chiesa e nel cortile della casa parrocchiale, a partire dalle 14.30. C'è anche la possibilità di donare un giocattolo da destinare a chi è più bisognoso. Infine, dalle 16.45, al Bocciodromo della Serra, si terrà uno spettacolo di magia con il Mago Ito. In caso di maltempo, l'evento sarà annullato.