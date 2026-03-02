Alpini in lutto per la morte di Luciano Coccolo, l'ultimo addio a Valle Mosso

Lutto a Valdilana per la morte di Luciano Coccolo, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 82 anni. Alpino, per molto tempo è stato iscritto nel gruppo di Crocemosso, divenendone il consigliere e uno dei volti più apprezzati. La veglia di preghiera verrà recitata alle 20 di domani nella chiesa parrocchiale di Valle Mosso. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 10 di mercoledì 4 marzo.