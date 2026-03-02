Alpini in lutto per la morte di Luciano Coccolo, l'ultimo addio a Valle Mosso

Lutto a Valdilana per la morte di Luciano Coccolo, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 82 anni. Alpino, per molto tempo è stato iscritto nel gruppo di Crocemosso, divenendone il consigliere e uno dei volti più apprezzati. La veglia di preghiera verrà recitata alle 20 di domani nella chiesa parrocchiale di Valle Mosso. Sempre qui avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 10 di mercoledì 4 marzo.
In Breve
lunedì 02 marzo
domenica 01 marzo
sabato 28 febbraio
venerdì 27 febbraio
giovedì 26 febbraio
mercoledì 25 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, la Cgil: “ Oltre il cinquanta per cento dei lavoratori ha aderito allo sciopero di Verrone, ecco perchè”
Riceviamo e pubblichiamo: “Oltre il cinquanta per cento dei lavoratori ha aderito, venerdì, allo...