“Ritratti allo specchio”: la mostra che ci invita a guardare oltre le apparenze FOTO

È stata inaugurata questa mattina giovedì 13 novembre, negli spazi del Cantinone della Provincia di Biella, la mostra “Ritratti allo specchio”, un progetto fotografico ideato in collaborazione con Anffas Biellese e firmato dal fotografo biellese Stefano Ceretti.

L’esposizione raccoglie 110 scatti in bianco e nero che raccontano, con delicatezza e profondità, i volti e le storie dei ragazzi e degli operatori dei centri Anffas di Gaglianico, Biella e Salussola.

Un percorso che, come si legge nel pannello introduttivo, è “un viaggio nell’anima”, dove “ogni riflesso è un incontro” e “davanti a uno specchio, ogni persona incontra se stessa”. L’intento è quello di ribaltare lo sguardo: non siamo più semplici spettatori, ma parte dell’opera stessa. “Lo specchio non giudica – si legge ancora nel testo di accompagnamento – accoglie. Riflette non ciò che dovremmo essere, ma ciò che siamo: fragili e forti, diversi e uguali, imperfetti e veri”.

Le fotografie di Ceretti trasformano l’arte in relazione e dialogo, in un invito a riconoscere l’altro nella sua autenticità. “In questa mostra – si legge – l’arte non parla di qualcuno, ma con qualcuno. Ogni ritratto allo specchio è un atto di autenticità, un gesto di autodeterminazione, una dichiarazione silenziosa: Io sono. E valgo.”

Il fotografo Stefano Ceretti racconta così la sua esperienza: “Quei ragazzi, nel momento in cui entri nel loro mondo, ti donano un’intimità che spesso non ti è concessa altrove. È un incontro vero, senza maschere.”

Le immagini, intense e sospese, catturano la bellezza dell’unicità, la tenerezza e la dignità che emergono quando si impara a guardare e a lasciarsi guardare. “Ritratti allo specchio” diventa così un luogo simbolico, dove ogni sguardo riflette valore e umanità condivisa.

La mostra è visitabile fino al 10 dicembre: lunedì dalle 10 alle 12; mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12; sabato dalle 11 alle 15; domenica dalle 15 alle 18