Alimentazione e psicologia nello sport, se ne parla a Vigliano

Sabato 6 dicembre, dalle 9.30, è in programma un incontro sul tema: “Nutri la mente - Alimentazione e Sport - Dall’età scolare fino alla terza età”, un evento organizzato da Biella Next.

L'incontro si terrà presso la palestra comunale di viale Alpini d'Italia 3, a Vigliano Biellese. L’incontro ha carattere scientifico e divulgativo riconosce come obiettivo la sensibilizzazione al rapporto tra alimentazione, attività sportiva e gli aspetti psicologici della loro interazione ed in particolare, coinvolgere la popolazione in età scolare e della terza età.

Le relazioni saranno tenute in forma di esposizione frontale da un nutrizionista ed uno psicologo, lasciando spazio ad un rapporto interattivo con i partecipanti. La partecipazione è libera, con ingresso gratuito. L'Iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto “Attivamente Senior” dal comune di Vigliano Biellese, realizzato con il contributo della Regione Piemonte.