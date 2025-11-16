Grande partecipazione a Sordevolo per l'inaugurazione della mostra dedicata a Placido Castaldi FOTO

Nonostante la pioggia ha richiamato un gran numero di persone l'inaugurazione della mostra “100. Placido Castaldi: un viaggio poetico tra sguardi e silenzi”, allestita a Sordevolo fino al prossimo 14 dicembre.

Al taglio del nastro, andato in scena nella mattinata di oggi, 16 novembre, erano presenti autorità cittadine, provinciali e regionali, oltre a molti cittadini, sindaci della Valle Elvo e rappresentanti delle forze dell'ordine. Un viaggio poetico tra sguardi e silenzi, dedicato al pittore pollenese, visitabile presso il Piano Nobile del Palazzo Comunale di Sordevolo.

Inoltre, la rassegna è inserita nel ricco programma del Mercatino degli Angeli di Sordevolo che, ogni anno, richiama un gran numero di visitatori sotto le festività del Natale.