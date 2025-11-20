 / EVENTI

Cossato, Vigili del Fuoco in festa il 7 dicembre per Santa Barbara

Anche quest’anno i Vigili del Fuoco del Distaccamento volontario di Cossato si preparano a celebrare Santa Barbara, patrona del Corpo, con una cerimonia aperta alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre, con un programma che coinvolgerà vigili, autorità locali e tutti coloro che vorranno partecipare.

La giornata si aprirà alle 9 con il ritrovo presso il distaccamento di via Amendola 81, dove il Capo Distaccamento terrà un discorso ufficiale, accompagnato dalla presentazione dei nuovi vigili volontari e dagli interventi delle autorità invitate. A seguire, sarà offerto un rinfresco ai presenti.

La celebrazione proseguirà poi alle 11 con la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Assunta, sempre a Cossato, momento centrale per onorare la patrona e ricordare il valore del servizio svolto quotidianamente dai vigili sul territorio.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza: un’occasione per incontrare da vicino i volontari del distaccamento, conoscere le nuove leve e condividere un momento di comunità nel segno della tradizione.
 

