La Pista di Pattinaggio di Oropa apre il 29 novembre FOTO

Grazie alla fantastica posizione nella Conca d'Oropa con la vista sulla cupola della Basilica Nuova da una parte e sui monti Rosso e Camino dall'altra, la pista di ghiaccio di Oropa è senza dubbio una delle più spettacolari in cui pattinare. I costi sono decisamente contenuti: 6 euro per l'accesso in pista tutto il giorno. Il noleggio pattini, per chi non ha i propri, è di 4 euro sempre a giornata. La pista è completamente ecosostenibile, il ghiaccio è naturale, l’acqua utilizzata proviene dalla montagna e viene rilasciata nello stesso posto al disgelo, non si consuma energia per la sua realizzazione e manutenzione, inoltre è decisamente diverso da quello artificiale: molto più scorrevole e trasparente.

L'impegno che gli Icemaker, soci dell'Associazione, mettono per realizzare la pista è notevole, ci vogliono infatti almeno 10 notti di freddo intenso per realizzare una lastra di ghiaccio dello spessore di una quindicina di centimetri. Ogni “bagnata” infatti aggiunge solo poco più di un millimetro e ci vogliono almeno 30 minuti per aggiungerlo sulla superficie di oltre 300 metri quadrati. Il locale bar che si affaccia sulla pista a supporto dei pattinatori consente agli accompagnatori di rimanere al caldo sorseggiando bevande calde mentre guardano i pattinatori esibirsi in pista. Verrà organizzato un torneo di Broomball e si invitano gruppi di amici “un po' gogliardici” e disposti a mettersi in gioco, a creare la propria squadra di 8 giocatori che potranno cimentarsi in questo divertente sport alla portata di tutti. Infatti non occorre saper pattinare, perché il gioco, di fatto, è quello dell'hockey su ghiaccio, con le stesse regole, ma giocato con scarpe da ginnastica al posto dei pattini e da una palla invece del dischetto.

L'Associazione Conca d'Oropa, organizzatrice del torneo, mette a disposizione tutto il materiale tecnico (imbottiture, maglie, mazze, palla) oltre all'arbitraggio. Non esitate a contattarci. I ragazzi delle scuole superiori già da anni partecipano al Campionato Provinciale divertendosi e facendo sport all'aria aperta. Ricordiamo che la pista è aperta al pubblico tutti i sabati, domeniche e giorni festivi (vacanze natalizie) dalle 10.30 alle 17 con orario continuato. Ciaspolate in notturna saranno organizzate al venerdì e/o sabato sera, soprattutto in occasione del plenilunio dove lo spettacolo della natura illuminata dalla luna piena emoziona sempre tutti i partecipanti. Dopo la “fatica” , rinfresco con bevande calde, salumi, formaggi e dolci. Da quest'anno sarà possibile svolgere anche l'attività di Orienteering, a disposizione di tutti soprattutto famiglie che vogliono far divertire bambini e ragazzi in percorsi a diversi livelli di impegno e lunghezza. L'obiettivo: trovare i punti segnalati sulla mappa nel minor tempo possibile. Il divertimento è assicurato!

Per informazioni è possibile consultare la pagina facebook: Pattinaggio Oropa oppure telefonare ai numeri: 333 1141448 - 346 5764461.