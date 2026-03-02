A Occhieppo Inferiore corsi di musica per tutti FOTO

Grazie a un progetto condiviso tra il Comune di Occhieppo Inferiore, la Filarmonica di Occhieppo e l’Istituto Comprensivo, l’amministrazione comunale ha acquistato nuovi strumenti musicali per permettere a tutti i cittadini di avvicinarsi alla musica senza barriere economiche.
I corsi, già avviati sotto la guida dei maestri della Filarmonica, rappresentano un’iniziativa nata proprio dall’idea dei musicisti locali. L’amministrazione ringrazia la dirigente Barresi e il presidente Armari per il loro contributo.
Si tratta di un investimento mirato alla creatività, all’educazione e al futuro dei giovani. La foto mostra i primi strumenti arrivati a inizio febbraio.