Alpini, bella iniziativa a Ponderano nel segno della solidarietà

Si è svolto ieri, 1° marzo, presso la sede del Gruppo Alpini di Ponderano, il tradizionale pranzo della Fagiolata di Carnevale; la giornata è stata caratterizzata da un clima di amicizia, con la partecipazione di numerosi soci e simpatizzanti, che hanno condiviso una giornata all’insegna delle tradizioni alpine e dei valori della solidarietà.



Durante il pranzo infatti si è tenuto un momento particolarmente significativo: la consegna ufficiale del ricavato della vendita dei cesti natalizi, confezionati e venduti dal Gruppo nel periodo delle festività. Il contributo raccolto è stato devoluto a favore di due importanti realtà del territorio: A.N.G.S.A. Biella (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo) e la Parrocchia San Lorenzo di Ponderano.



Un gesto concreto che testimonia ancora una volta l’impegno degli Alpini di Ponderano nel sostenere iniziative sociali e nel rimanere vicini alle famiglie e alle istituzioni che operano quotidianamente per il bene della comunità.



La Fagiolata si è così confermata non solo come un’occasione di incontro e convivialità, ma anche come un momento di condivisione di valori profondi, in cui tradizione, volontariato e solidarietà si intrecciano nel segno dello spirito alpino.