Torna a Masserano la 4ª Mostra di Presepi: inaugurazione l’8 dicembre

Ritorna anche quest’anno la Mostra di Presepi organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Masserano, con il patrocinio del Comune di Masserano e la collaborazione dell’Associazione Don Vittorino Barale. L’esposizione, giunta alla sua quarta edizione, presenterà al pubblico i presepi della collezione privata della famiglia Corbellotti.
Come sottolineato dagli organizzatori, «non è mai lo stesso Presepe»: ogni anno Enzo Corbellotti rinnova la tradizione reinterpretando la magia del presepio con creazioni uniche, realizzate secondo l’antica arte del presepista.
L’inaugurazione è in programma domenica 8 dicembre alle ore 15:30, presso la Chiesa di San Teonesto. Per l’occasione, la Pro Loco offrirà ai presenti vin brulè e panettone.
La mostra sarà visitabile nelle seguenti giornate: 8 – 9 – 15 – 16 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 29 – 30 – 31 dicembre 2025 e 1 – 5 – 6 – 7 gennaio 2026 con il seguente orario 14:30 – 17:30.
Per informazioni: Enzo al 338 4889499.