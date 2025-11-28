A Cossato arriva il Natale, tra le novità pista di pattinaggio in piazza Tempia e illuminazioni scenografiche

Il Natale a Cossato nel 2025 sarà ricco di eventi adatti a tutta la famiglia. Tra le novità figurano le illuminazioni scenografiche e la pista di pattinaggio nel centro della città. È quanto emerge dal calendario predisposto nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Moggio e pensato per animare tutta Cossato nel corso delle festività.

L’edizione di quest’anno punta ancora una volta sulla collaborazione diffusa: tutte le associazioni del territorio, infatti, sono state chiamate a partecipare, dando vita ad una rete organizzativa che ha permesso di dar vita ad un cronoprogramma particolarmente intenso di appuntamenti. Inoltre, i diversi assessorati hanno lavorato in condivisione - dal Commercio passando per la Cultura e la Pubblica Istruzione fino alle Politiche Giovanili – contribuendo ciascuno con le proprie competenze al coordinamento e alla messa a punto delle singole manifestazioni. “L'obiettivo era duplice: portare nuove attrazioni nel cuore della città – commenta l'assessore agli Eventi Mariano Zinno – e regalare momenti indimenticabili di condivisione per tutti i cittadini di Cossato. L'augurio è che sia un Natale 2025 da ricordare per molto tempo”.

La grande novità di quest'anno sarà infatti la pista di pattinaggio installata in piazza Tempia. Pur leggermente ridimensionata per adattarsi alle caratteristiche dello spazio urbano, rappresenterà il fulcro delle attività natalizie e un elemento di richiamo pensato per famiglie, giovani e visitatori. Intorno a essa sorgeranno altre iniziative: dalla casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno consegnare disegni e letterine, fino alle tradizionali luminarie che ogni anno vestono la città di atmosfera e calore. L'inaugurazione, in programma il prossimo 6 dicembre, vedrà la performance della pattinatrice professionista Isabel Falcetto, unita all'accensione delle luci. Presente anche il coro della scuola, con la distribuzione di vin brulé e cioccolata calda.

Come accennato in apertura, per quest’anno particolare attenzione è stata dedicata anche agli effetti scenografici: il municipio, le scuole del centro, il teatro comunale, i vicini giardini e il campanile della chiesa saranno illuminati da proiezioni animate, trasformando i luoghi più significativi di Cossato in punti d’interesse visivo e culturale. “Con enorme soddisfazione anche quest'anno abbiamo messo in campo un dettagliato programma natalizio grazie alla collaborazione di Cossato Shop e di tutte le associazioni del territorio – sottolinea il sindaco Moggio – Sono sicuro che saprà riscaldare i cuori di tutta la popolazione. Un ringraziamento sentito a tutti coloro che si sono attivati per la buona riuscita di un momento particolarmente caro alla cittadinanza”.

Passando al calendario, il primo evento da segnare in agenda sarà sabato 29 novembre con il mercatino di Natale in via Martiri e in via Mazzini, con la presenza di giochi gonfiabili. Il 13 dicembre, oltre all'apertura della Casetta delle Fiabe di Babbo Natale, avrà luogo il concerto di Natale nella Chiesa della Speranza (ore 21). Saggi scolastici dell'Istituto Comprensivo saranno di scena al teatro comunale (19 dicembre) mentre nel wekeend si terranno due concerti del Coro Noi Cantando e dell'Istituto Civico Musicale G. Rossini. La Vigilia di Natale sarà contrassegnata dalla Panettonata dopo la Santa Messa mentre il prossimo 27 dicembre tutti a teatro per il Concerto degli Auguri con la Filarmonica Cossatese (ore 21). Infine, il 6 gennaio, ultimo atto con la Befana della Croce Rossa.