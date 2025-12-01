Musica, cinema e teatro: Storie di Piazza firma una settimana di eventi FOTO

Un’intensa settimana di appuntamenti attende Storie di Piazza, protagonista tra Biella e Bioglio con iniziative che intrecciano musica, cinema e teatro.

Il 3 dicembre, presso i T.M.C. Studios di Biella, il cantautore e produttore Cesare Augusto Giorgini sarà protagonista di un esclusivo silent concert, un’esperienza immersiva che valorizza il suo percorso artistico tra Italia, Londra e Roma. In questa occasione presenterà il live “Mondovecchio”, un viaggio sonoro che attraversa radici, cambiamenti e nuove prospettive artistiche.

Il 7 e 13 dicembre, a Bioglio, prende avvio la rassegna “Emozioni di Natale”, realizzata in collaborazione con Pro Loco e Comune, un’iniziativa pensata per fare cultura nel territorio, sostenere la nuova gestione del Bar Hoana e favorire la ricerca di volontari in un momento delicato per l’ente.

Il 7 dicembre è in programma un evento cinematografico dedicato ai giovani nell’ambito del progetto Contiamo su di noi – MOVE.

Il 13 dicembre doppio appuntamento: nel pomeriggio lo spettacolo per bambini “Il Presepe degli animali”, teatro di figura con Oriana Minnicino, Manuela Tamietti e la musicista Simona Colonna. In serata, proprio Simona Colonna sarà protagonista di un concerto che unisce cantautorato, radici piemontesi e un linguaggio musicale personale, frutto di una lunga collaborazione con Storie di Piazza.

Gli eventi si terranno al Teatro delle Emozioni – Bar Hoana, via delle Rimembranze 11, Bioglio.