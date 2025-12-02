 / Valle Cervo

Valle Cervo | 02 dicembre 2025, 07:20

Piedicavallo, c'è il pranzo della Polenta Concia con la Pro Loco

piedicavallo polenta

Piedicavallo, c'è il pranzo della Polenta Concia con la Pro Loco (foto di repertorio)

Tutti a tavola per assaporare uno dei piatti simbolo del nostro territorio: la polenta concia. L'appuntamento è per domenica 7 dicembre, alle 12.30, nella sede della Pro Loco di Piedicavallo. Ci sarà anche la modalità d'asporto. Per informazioni: 333.1842265.

g. c.

