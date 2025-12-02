Piedicavallo, c'è il pranzo della Polenta Concia con la Pro Loco

Tutti a tavola per assaporare uno dei piatti simbolo del nostro territorio: la polenta concia. L'appuntamento è per domenica 7 dicembre, alle 12.30, nella sede della Pro Loco di Piedicavallo. Ci sarà anche la modalità d'asporto. Per informazioni: 333.1842265.
In Breve
lunedì 01 dicembre
domenica 30 novembre
venerdì 28 novembre
giovedì 27 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Bando per la Transizione Digitale, ecco 290mila euro per micro e piccole imprese dalla Camera di Commercio
Ammontano a 290mila euro le risorse che la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte...