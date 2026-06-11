Tante cose da fare a Biella nel we del 12, 13 e 14 giugno

Venerdì 12 giugno

- Vergnasco, alle 21, la chiesa di San Giorgio a Vergnasco ospiterà l’adorazione eucaristica solenne in occasione della Festa del Sacro Cuore di Gesù.

- Biella, alle 18.30, la Sala Eventi Mailab di Biella, in via Gera 2 con ingresso dal lato di via Quintino Sella, ospiterà un appuntamento dedicato a Leonard Cohen, tra musica, poesia e letteratura.

- Occhieppo Superiore, alle ore 21, nella Sala delle Carrozze di Villa Mossa, è in programma la proiezione fotografica di Renzo Petterino dal titolo “Fotografia, il mio linguaggio”.

- Biella, alle ore 21:30 la suggestiva cornice di Palazzo Gromo Losa, nel cuore del Piazzo di Biella, concerto per violino e pianoforte dal forte impatto emotivo, organizzato da ANGSA Biella APS

- Pettinengo, torna “(T)essere Insieme 2026”

- Cossato, Fidas Cossato in festa

- Crevacuore, scacchi viventi

- Masserano, Festa della Birra

- Pollone, Parco Burcina dalle 16 Burcina in fiore: uno spettacolo naturale, suggestiva visita guidata nel cuore del Parco della Burcina Felice Piacenza

- Viverone, Agorà, Via Umberto I 107, alle 21,30 Cinema sotto le stelle

- Valdilana, Trivero, Festa di San Quirico e Giulitta

- Ponderano, spettacolo teatrale di fine Anno Accademico 2025/26 "Inside e altre Storie", ore 20.30 presso il Salone Polivalente

- Pollone, Biblioteca Benedetto Croce di Pollone verrà presentato il libro “L’anello di congiunzione”

- Biella, Oropa, Giardino Botanico, "Tutto intorno a un albero"

- Gaglianico, Palio dei Rioni

- Vigliano, ViviVigliano, serata Galileo estate

- Mosso, festa a Mosso

- Cavaglià, dalle 10 alle 12, si terrà la Giornata del Lavoro a Maglia in Pubblico

- Roppolo, Festival di Richiamo del Bosco

- Biella, Street Art Riva Festival

- Sala, festa della birra a Bornasco

Sabato 13 giugno

- Biella, la Biblioteca accoglierà gli autori finalisti della XXV edizione del Premio Biella Letteratura e Industria.

- Biella, “R…Estate a San Nicola”

- Mosso, festa a Mosso

- Candelo, Baraggia dalle 10 Tra brughiere e arcobaleni: i Gruccioni della Baraggia, una breve passeggiata ad anello nella Baraggia di Candelo, tra brughiera e bosco, alla scoperta degli uccelli del Parco.

- Ronco Biellese, via Roma 20 dalle 9 Raku Obvara

- Sordevolo, Connessioni Festival "K-POP Music is coming soon" dalle 21,15 Anfiteatro Giovanni Paolo II

- Zumaglia, Festa d'Estate

- Sala, festa della birra a Bornasco

- Cossato, Fisas Cossato in festa

- Biella, Galileo Estate al Biella Rugby

- Casapinta, concerto ore 21 concerto

- Biella, Street Art Riva Festival

- Masserano, Festa della Birra

- Gaglianico, Palio dei Rioni

- Biella, Oropa, giornata di raggruppamento del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) Piemonte

- Biella, “CONIFER 2026”

- Crevacuore, scacchi viventi

- Valdilana, Trivero, Festa di San Quirico e Giulitta

- Vigliano, ViviVigliano con Camminata Su e Giù per la Collina

- Campiglia, Villa Magnani, alle 16 conferenza con Elena Coppo "A proposito di Vermouth"

- Candelo, presentazione libro "Cento anni di resistenza, la vita di Lea" ore 17 sala affreschi

- Roppolo, Festival di Richiamo del Bosco

Domenica 14 giugno

- Pray, a Pianceri Alto di Pray, il Parco Cechin ospiterà la Beerun, corsa goliardica a passo libero riservata ai maggiorenni e organizzata dalla Pro Loco Cechin Pianceri Alto.

- Pettinengo, torna “(T)essere Insieme 2026”

- Portula, festa a Rossiglione

- Pollone, Parco Burcina dalle 16 Burcina in fiore: uno spettacolo naturale, suggestiva visita guidata nel cuore del Parco della Burcina Felice Piacenza

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Oropa, alle 16.30, la Basilica Antica del Santuario di Oropa “Iter Vocis”, con il Coro Nova Laetitia diretto da Adriano Popolani.

- Biella, Street Art Riva Festival

- Masserano, Festa della Birra

- Valdilana, Trivero, Festa di San Quirico e Giulitta , 14° raduno 500 ed auto storiche

- Gaglianico, Palio dei Rioni

- Crevacuore, sagra del Canestrello

- Biella, 75° anniversario d'AnPdi Biella dalle 10 sfilata da Corso 53° Fanteria

- Biella, Official Casting Regione Piemonte di Miss Rosa Blu 2026

- Biella, Rigorando 2026

- Candelo, Mercatino Celtico al Ricetto

- Valle Cervo, corsa Rosazza - Madonna della Neve

- Vigliano, ViviVigliano

- Andorno, festa Granata al parco La Salute

- Graglia, celebrazione del Vesak

- Roppolo, Festival di Richiamo del Bosco

- Campiglia, Rampia Campel organizzato dalla Pro Loco di Riabella

- Sostegno, alle 16.30, il Museo del Bramaterra, in frazione Casa del Bosco, concerto Musica e parole dalla Persia del duo The Blue Moon.

- Rete Museale Biellese 2026 aperture

MOSTRE

- Vigliano, "Una vita tra colori e pennelli. Opere di Fulvia Cazzola" fino al 26 giugno

- Valdilana, Dal 7 giugno al 26 luglio 2026 la Fabbrica della Ruota di Pray ospita la mostra “Tra pedali e telai. Cinquant’anni di ciclismo pionieristico biellese (1880-1930)” , organizzata dal DocBi - Centro Studi Biellesi in collaborazione con UCAB.

- Veglio, Mostra/esposizione "Memories. Volti e racconti delle fabbriche" al Lanificio Picco, in Frazione Picco 6. La mostra sarà visitabile nei fine settimana dal 23 maggio al 12 luglio: il sabato solo su prenotazione e la domenica dalle 11 alle 18. L’ingresso è gratuito.

- Valdilana, Fondazione Zegna presenta "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice" , un progetto di Chiara Camoni concepito per gli spazi di Casa Zegna e curato da Ilaria Bonacossa. Una mostra aperta al pubblico dal 24 maggio al 22 novembre 2026.

- Sala, Casa della Resistenza mostra Ritrattə Partigiane , La mostra sarà esposta dal 16 maggio al 18 ottobre con i seguenti orari di visita: domenica 17 maggio, dalle 15 alle 18 fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18 dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com .

- Valdilana HUB di Ponzone, mostra “Time to BE” dell’artista Paolo Bellon, Apertura al pubblico: dall’8 maggio 2026 — sabato e domenica, ore 15:30 / 18:30 Ingresso: gratuito

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, dal 25 aprile fino al 19 luglio "Selvatica - Arte e Natura in Festival" 11ᵃ edizione

- Pollone, "Escursionando" fino al 14 giugno

- Biella, BI-BOx - APS, via Italia 38 "Contemporanea. Parole e storie di donne e Voci di donne"