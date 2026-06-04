Un angolo di Tibet a Graglia per la Festa del Vesak

Quest’anno al Monastero Buddhista Samten Ling di Graglia la celebrazione del Vesak - il giorno sacro che ricorda la nascita, l’illuminazione e il parinirvana del Buddha Shakyamuni - sarà interamente dedicata al Tibet. Con gioia e profonda fratellanza spirituale, la comunità trascorrerà una intera giornata a fianco di coloro che ancora oggi contribuiscono a far conoscere e amare il Paese delle Nevi e la sua gente.

Forte di una tradizione ininterrotta, il popolo tibetano ha attraversato e superato grandi avversità grazie a una fede incrollabile negli insegnamenti del Buddha. L’orgoglio a cui fa riferimento il tema della giornata non nasce dall’ego, bensì dal profondo valore dell’eredità culturale e spirituale che il popolo tibetano custodisce: una saggezza destinata a illuminare la vita di tutti gli esseri. Sarà una festa tra colori, cerimonie rituali, canti e musiche tradizionali ricchi di quel poetico sentimento che neppure l’occupazione cinese ha saputo cancellare.

Dice il Lama Paljin Tulku Rinpoce: “Sarà una giornata speciale sentiremo le voci dei tibetani che hanno trovato nella nostra terra rifugio e accoglienza e seguiremo il percorso della loro integrazione, guidato e sorretto dai consigli spirituali di Sua Santità il XIV Dalai Lama.

Non mancheranno intermezzi di condivisione: i monaci tibetani prepareranno il pranzo secondo gli usi della propria terra, le donne tibetane canteranno le melodie che accompagnavano il loro lavoro nei campi di grano prima dell’esilio e il grande artista Loten Namling, che si è recentemente esibito nella cerimonia di apertura della “Biennale arte” di Venezia, ci incanterà con la musica del suo liuto le cui note sanno conquistare il cuore di tutti”.

L’evento è eccezionale e i posti sono limitati, si può prenotare chiamando la segreteria al seguente numero di telefono 3714850044. E’ previsto un contributo.

Programma

10:00 | Accoglienza

10:30 | Benvenuto del Presidente

10:40 | Interventi istituzionali

11:00 | Cerimoniali di purificazione

11:25 | Tavola Rotonda (parte prima): “Tibet: l’orgoglio”

12:25 | Canti delle donne tibetane

12:40 | Loten Namling e il suo magico liuto

13:00 | Pranzo tibetano

14:30 | Tavola Rotonda (parte seconda): “Tibet: la devozione”

15:45 | Religioni in dialogo

16:15 | Messaggio del Dalai Lama

16:45 | Loten Namling: La musica della libertà

17:30 | Cerimonia di benedizione del Palo del Saka Dawa e saluti finali