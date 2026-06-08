Musica e letteratura: Luca Pasquadibisceglie racconta Leonard Cohen

Venerdì 12 giugno, alle 18.30, la Sala Eventi Mailab di Biella, in via Gera 2 con ingresso dal lato di via Quintino Sella, ospiterà un appuntamento dedicato a Leonard Cohen, tra musica, poesia e letteratura.

A condurre l’incontro sarà Luca Pasquadibisceglie, ideatore del progetto di musictelling “Solchi & Parole”, che accompagnerà il pubblico nell’universo artistico del cantautore, poeta e scrittore canadese. Il percorso unirà parole, canzoni e video musicali, con una lettura capace di intrecciare tematiche musicali e visioni letterarie.

L’iniziativa proporrà un viaggio nella poetica di Cohen, tra sensualità e misticismo, partendo dal Canada, Paese natale dell’artista, per arrivare idealmente alla Grecia e al resto del mondo. Un itinerario pensato per gli amanti di Cohen e per chi desidera avvicinarsi alla sua opera attraverso ascolti, letture e suggestioni visive.

L’evento è a ingresso libero.