Cavaglià, al via “Giugno in Comune”: la cultura che ci unisce

Ha preso il via venerdì 5 giugno la rassegna "Giugno in Comune - La cultura che ci unisce", promossa dall'Assessorato alla Cultura: un calendario di appuntamenti dedicati al teatro, al cinema, all'incontro tra culture e alla socialità, pensato per offrire occasioni di partecipazione e condivisione aperte a tutta la cittadinanza.

Il programma si è aperto venerdì 5 giugno, alle 21, presso il Salone Polivalente, con lo spettacolo "Aspettando il copione", a cura della Compagnia dei Salassi. La rassegna proseguirà domenica 7 giugno, dalle 14 alle 18, nel giardino di Villa Salino con la Festa dei Popoli, un pomeriggio dedicato all'incontro, alla conoscenza reciproca e alla valorizzazione delle diverse culture presenti sul territorio.

Sabato 13 giugno, dalle 10 alle 12, si terrà la Giornata del Lavoro a Maglia in Pubblico, un momento conviviale dedicato agli appassionati del lavoro a maglia e della creatività condivisa. In serata, dalle 21, presso il Salone Polivalente, andrà in scena lo spettacolo "Autobahn", monologo teatrale con Francesco Logoteta di Storie di Piazza.

La rassegna si concluderà sabato 20 giugno, alle 21, sempre al Salone Polivalente, con la proiezione del film "il giorno dei traditori", a cura di Canavese Production, pellicola girata anche in alcuni interni di Villa Salino. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

L'amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questa rassegna, occasione di incontro e condivisione all'insegna della cultura e della comunità.