A Cavaglià è un successo la Festa dei Popoli nel segno dell’inclusione FOTO

Una giornata dove l’integrazione e la coesione sociale sono state le assolute protagoniste. Nei giorni scorsi, nei giardini di Villa Salino, a Cavaglià, si è tenuta con successo la Festa dei Popoli, allestita dall’Assessorato dalla Cultura e dalla Caritas parrocchiale, in collaborazione con la Cooperativa Nuova Vita.

"L' iniziativa – spiega l'assessore Monica Bertolini- è volta a valorizzare le tradizioni, gli usi e i costumi di varie culture, nell'ottica dell'inclusione e della conoscenza reciproca. Vorremmo conoscere più da vicino i paesi d'origine dei nostri concittadini. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno accolto la nostra proposta, allestendo degli stand meravigliosi e portando la loro testimonianza. Un ringraziamento va anche all'Associazione Da Mutommu Italia ODV per la preziosa collaborazione. Arrivederci al prossimo anno con tante idee e proposte nuove".