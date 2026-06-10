Biella, la scuola è finita: musica e corteo in via Italia per la Giornata dell’Arte FOTO e VIDEO

Biella, la scuola è finita: musica e corteo in via Italia per la Giornata dell’Arte (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

La scuola è finita. Nella mattinata di oggi, 10 giugno, è risuonata per l’ultima volta la campanella dell'anno scolastico 2025/26. E la festa è iniziata per le vie del centro di Biella.

Nemmeno l’intenso temporale del primo pomeriggio (con pioggia e piccoli chicchi di grandine) ha frenato l’entusiasmo degli studenti che, intorno alle 15, si sono dati appuntamento in via Italia per prendere parte al corteo organizzato dall'Associazione Biella Giovani e Futuro e partito da piazza Vittorio Veneto, con destinazione finale alla Fondazione Pistoletto Cittadellarte. A suon di musica e canti, il passaggio della parata ha attirato l’attenzione di passanti, residenti e famiglie, che hanno immortalato il lieto momento.

Ora, inizierà il secondo atto della manifestazione: fino alle 18, infatti, gli spazi della Fondazione si trasformeranno in un grande laboratorio a cielo aperto dedicato all'arte, alla musica, allo sport e all'intrattenimento. Il programma prevede esibizioni artistiche, attività interattive, performance, dj set, aree ristoro e tornei di calcio saponato, con il coinvolgimento di numerose associazioni e realtà giovanili del territorio. La festa proseguirà anche in serata, dalle 21 alle 2, con musica dal vivo, dj set, live painting e momenti di aggregazione pensati per valorizzare il talento e la creatività delle nuove generazioni.

L’evento si concluderà domani, giovedì 11 giugno, con la cerimonia finale prevista dalle 10.30 alle 12.30 al Circolo Sociale di Biella. L'iniziativa è inserita nel programma di iniziative del Festival dei Giovani 2026 ed è realizzata grazie alla collaborazione tra enti, associazioni e istituzioni del territorio, con l'obiettivo di offrire ai giovani spazi di espressione, partecipazione e crescita attraverso l'arte e la cultura.