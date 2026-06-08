Occhieppo Superiore, Fotogruppo Riflessi ospita la proiezione di Renzo Petterino

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per il Fotogruppo Riflessi. Venerdì 12 giugno, alle ore 21, nella Sala delle Carrozze di Villa Mossa, a Occhieppo Superiore, è in programma la proiezione fotografica di Renzo Petterino dal titolo “Fotografia, il mio linguaggio”.
Appassionato di fotografia da oltre quarant’anni, Petterino trova ancora nello scatto gli stimoli per esprimere emozioni e sensazioni, ma soprattutto per fissare il momento vissuto non solo sulla pellicola o nel file, bensì nella memoria.
La serata offrirà uno sguardo sul suo percorso personale, che spazia dalla fotografia creativa all’architettura e al ritratto, senza dimenticare la narrazione per immagini, elemento che accompagna ogni suo viaggio.
L’iniziativa chiude il calendario del Fotogruppo Riflessi prima della pausa estiva.