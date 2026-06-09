Biella celebra i 75 anni della Sezione Provinciale dei Paracadutisti d’Italia

Domenica 14 giugno 2026 la Sezione Provinciale di Biella dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I), intitolata a Filippo Uecher, festeggerà il 75° anniversario della propria fondazione con una manifestazione aperta alla partecipazione delle associazioni d’arma e della cittadinanza.

Per l’occasione la sezione biellese ha rivolto un invito ai presidenti e ai soci delle associazioni d’arma affinché prendano parte alle celebrazioni con i propri labari, contribuendo a rendere ancora più solenne l’omaggio ai Caduti e ai valori che caratterizzano il mondo associativo militare.

Il programma della mattinata prenderà il via alle 9.30 con il ritrovo presso l’edicola del 53° Fanteria, all’angolo tra corso 53° Fanteria e viale Macallè. Alle 10 partirà la sfilata che raggiungerà il monumento situato nei Giardini Paracadutisti della Folgore, dove si svolgeranno l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Caduti.

Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa di suffragio, seguita dagli interventi delle autorità previsti per le 11.15. Al termine della cerimonia istituzionale, i partecipanti si trasferiranno a Sandigliano per assistere a uno dei momenti più attesi della giornata: il lancio dei paracadutisti, in programma alle 12.30.

Le celebrazioni si concluderanno con il pranzo sociale, previsto alle 13.