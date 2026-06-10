Festival dei Giovani: nel campus di Città Studi Biella una giornata di sport, musica e community

Sabato 13 giugno (dalle 16:00 alle 02:00), tre tornei sportivi e una notte di musica con DAMASCO (band Live), Dj set ELEMENTI e CURLY BROTHERS. Promotori l'Associazione Biella Giovani Futuro con Cattelan Culture e Città Studi Biella nell'ambito del Festival dei Giovani a Biella - iniziativa del Comune di Biella nello specifico dall’Assessorato agli eventi e manifestazioni, politiche giovanili, sostenuta da Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Unione Industriale Biellese e Fondazione Biellezza per dare visibilità e sostegno alle realtà giovanili più attive del territorio.

Città Studi Biella ospita CONIFER, festival giovanile multidisciplinare che unisce sport, musica e community.

Lo sport: tre tornei in tre discipline

Il pomeriggio (16:00 - 20:30) è dedicato al CONIFER Sport Tournament, che porta in campo tre tornei aperti alle ASD del territorio e ai giovani biellesi: Green Court 3v3 (Street Basket, 12 squadre), Eco Kick Cup (Calcetto 5v5, 6 squadre) e Volley for Change (Volley misto 6v6, 6 squadre). Format identitario e snello: 20 minuti a partita, cronometro continuo, nessuna pausa. Quota di partecipazione 10 euro a giocatore (erogazione liberale), Welcome Kit incluso. Iscrizioni aperte su www.conifer.it fino a mercoledì 10 giugno. La cerimonia di premiazione è prevista per le 20:30 sul Music Stage.

La musica: una notte fino alle 02

Dalle 21:00 alle 02:00, l'iconica Area Ciminiera di Città Studi diventa il CONIFER Music Stage, con una line-up che alterna live e DJ set: alle 21:00 una band live a sorpresa apre la serata, alle 22:30 il live di DAMASCO, a mezzanotte ELEMENTI, dj emergenti milanesi e alle 01:00 il closing affidato ai CURLY BROTHERS (special guests della serata). L'ingresso è gratuito e libero a tutti, previo accredito sul sito: www.conifer.it.

Food & Beverage: territorio e sostenibilità

L'area Food & Beverage propone stand locali con offerta sostenibile, vegetariana e vegana, in collaborazione con DEN Cafe come food partner. Red Bull è energy partner ufficiale dell'evento, con una sessione di sampling tra le 17:00 e le 19:00. Happy hour dalle 19:00 alle 22:00 con drink e birre artigianali a prezzi ridotti.

“La scelta di Città Studi come location del festival è una decisione strategica, - sostiene Giuseppe Distefano, Direttore Generale di Città Studi Biella- il campus biellese è da anni un punto di riferimento per formazione, cultura, innovazione e crescita del territorio. Anche quest’anno accoglie con entusiasmo la proposta del Comune di Biella, ospitando la festa in programma il 13 giugno, co-organizzata da CONIFER, confermando il campus come agorà per i giovani: un luogo di incontro, partecipazione e progettualità, dove ragazzi e ragazze possono confrontarsi, condividere idee e trasformare interessi in percorsi concreti. Città Studi si propone come luogo di stimolo e inclusione, affinché ciascuno si senta accolto e protagonista, investendo sul domani dei giovani tramite opportunità formative, culturali e creative”.

"Il 2026 nasce da un lavoro di riprogettazione partito subito dopo la prima edizione,- dichiara Alessandro Cattelan, fondatore di Cattelan Culture S.r.l. e ideatore del progetto. -Quest'anno entriamo per la prima volta nel Festival dei Giovani a Biella, e questo per noi significa due cose: che il lavoro fatto sul territorio viene riconosciuto, e che CONIFER non è più solo un evento ma un tassello di un disegno più ampio. Il merito è del Comune di Biella, della Provincia, della Fondazione Cassa di Risparmio, dell'Unione Industriale e di Fondazione Biellezza che hanno scelto di sostenere il festival. E del lavoro fatto insieme a Biella Giovani Futuro APS e Città Studi, che mettono a disposizione community e luogo. Format più snello, focus chiaro su sport, musica e community”.

L'iniziativa è sostenuta - in ordine - dal Comune di Biella (Assessorato agli eventi e manifestazioni, politiche giovanili), dalla Provincia di Biella, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, dall'Unione Industriale Biellese e da Fondazione Biellezza. L'organizzazione operativa di CONIFER 2026 è curata da Associazione Biella Giovani Futuro - l'associazione giovanile più grande del territorio biellese - insieme a Città Studi Biella, che ospita l'evento, e all'agenzia di eventi Cattelan Culture S.r.l., nata dall'iniziativa di un giovane imprenditore biellese che mette a disposizione la propria struttura per l'organizzazione e la produzione.

Iscrizioni ai tornei e accrediti gratuiti per la serata sono aperti su conifer.it.