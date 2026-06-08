Beerun a Pray: corsa goliardica e festa finale

Domenica 14 giugno 2026, a Pianceri Alto di Pray, il Parco Cechin ospiterà la Beerun, corsa goliardica a passo libero riservata ai maggiorenni e organizzata dalla Pro Loco Cechin Pianceri Alto. Il percorso si svilupperà su 4 km tra asfalto e sentiero, con tre punti birra lungo il tracciato. Il ritrovo è previsto alle 16.30, mentre la partenza sarà alle 17.30.

Per informazioni: Simone 339 7575367 - Gabriele 370 3269767.

Fin dall’inizio dell’evento saranno attivi il bar e il dj set con Spinox Dj. Dalle 19, spazio alla Festa della Birra, che chiuderà la giornata al Parco Cechin.