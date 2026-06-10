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CRONACA | 10 giugno 2026, 12:00

Tragedia sull'ex strada statale 228 del Lago di Viverone, morto motociclista di 46 anni dopo lo schianto con un'auto

Grave incidente a Piverone, inutili i soccorsi del 118 e dell'elisoccorso.

Tragedia sull'ex strada statale 228 del Lago di Viverone, morto motociclista di 46 anni dopo lo schianto con un'auto (foto di repertorio)

Tragedia sull'ex strada statale 228 del Lago di Viverone, morto motociclista di 46 anni dopo lo schianto con un'auto (foto di repertorio)

Un grave incidente stradale si è trasformato in tragedia nel pomeriggio di ieri, 9 giugno, a Piverone

Lo scontro, avvenuto lungo la strada statale ex 228, a pochi chilometri dal Lago di Viverone, ha coinvolto una moto e un'auto, mobilitando immediatamente i soccorsi del sistema di emergenza sanitaria regionale.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 46 anni, le cui condizioni sono apparse fin da subito particolarmente critiche.

Sul posto sono intervenute le équipe sanitarie del 118 di Azienda Zero con un'ambulanza e il servizio regionale di elisoccorso, attivato per garantire la massima rapidità nelle operazioni di soccorso.

I sanitari hanno tentato a lungo di prestare le cure necessarie al centauro, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano. Nonostante il tempestivo intervento, infatti, il centauro è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. 

Restano ora da chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra i due veicoli.

Dalla redazione di Torino

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