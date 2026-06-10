Sinistra Italiana, a Biella si inaugura la nuova sede: ci sarà anche Nicola Fratoianni

Dopo un anno dalla nascita della Federazione di Biella, Sinistra Italiana fa un nuovo passo nel radicamento in città attraverso l’apertura della sua sede.

Uno spazio polifunzionale che, oltre a organizzare l’attività politica di Si e Alleanza Verdi e Sinistra nella provincia di Biella, vuole anche essere luogo di incontro e di confronto con il mondo progressista ed ecologista del territorio. I locali saranno inaugurati ufficialmente alle 18 di giovedì 9 luglio dal segretario nazionale Nicola Fratoianni assieme a quella regionale Alice Ravinale.

La sede sorgerà in via Torino 43; inoltre, prima dell’inaugurazione ufficiale vedrà due “anteprime” che disegnano già un percorso rispetto all’utilizzo di quegli spazi. Si comincerà sabato 20 giugno, alle 10, con un dibattito su “Cuba no está sola” con le testimonianze della parlamentare europea di Avs Ilaria Salis e del coportavoce di Europa Verde Mauro Trombin di recente tornati da missioni di cooperazione e aiuto concreto alla popolazione dell’isola dopo il tentativo di soffocamento con il blocco delle importazioni energetiche. Discuterà con loro Sisinnio Guido Milani, cooperante e attivista di Sinistra Italiana biellese.

La seconda “anteprima” sarà il sabato successivo, il 27 giugno, sempre alle 10, per la presentazione del libro “X Mas” del giornalista di Repubblica Matteo Pucciarelli. A discutere con lui ci sarà la vicepresidente dell’Anpi provinciale Nicoletta Feroleto.