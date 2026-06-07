Portula, un giorno di festa al Santuario del Rossiglione

Ritorna la festa a Rossiglione a Portula. L'appuntamento è per domenica 14 giugno. Lo scorso anno il santuario mariano, dopo tanto tempo, aveva aperto le sue porte ai fedeli e alla comunità. Avevano partecipato centinaia di persone che si erano ritrovate per fare festa insieme e per rivedere questo luogo del cuore tornare in vita.

A organizzare l'evento è il Comitato “Insieme per Rossiglione” con la parrocchia di Portula e in collaborazione con il Comune. Saranno presenti ad allietare questo momento comunitario il Corpo Musicale di Portula e il Coro Cesare Rinaldo di Coggiola. Il programma del pomeriggio di festa prevede alle 15 il ritrovo al colle di Rossiglione accolti dalle note della banda, per le persone impossibilitate a salire verrà istituito un servizio navetta a cura della Protezione Civile. Ci saranno poi i discorsi di rito e la presentazione dei lavori. Alle 16 il parroco don Carlo Borrione celebrerà la messa solenne allietata dal Coro Cesare Rinaldo. Alla fine della funzione religiosa ci sarà modo di stare insieme con canti e musica e con il rinfresco preparato dagli organizzatori.

Attualmente i volontari sono all'opera per sistemare l'area esterna mentre è stato affidato l'incarico all'architetto Gianluca Bassetto di redigere il progetto per la salvaguardia del tempietto in onore della Madonna Nera. Il progetto sarà presentato ai cittadini. Lo scorso anno il colle di Rossiglione era stato inserito in una tappa della Camminmangiando curata dalle associazioni del paese e nella Camminata in rosa dell'Avis di Coggiola. Quest'anno sarà il Cai Valsessera, il 19 dicembre, a proporre la fiaccolata di Natale. In programma altri appuntamenti per valorizzare il santuario e la zona circostante.

Da mesi i volontari stanno lavorando per salvaguardare l'edificio di culto, di proprietà della parrocchia di Portula, e per sistemare l'area che lo circonda. “Sarà nuovamente un momento importante per il paese – spiegano i curatori – perché Rossiglione è un luogo che ha una storia ma che ha regalato tanti bei ricordi. Ora ci stiamo impegnando affinché ritorni in vita. Qualche intervento è già stato fatto, ma i lavori da fare sono tanti. In molti hanno voluto dare il proprio contributo. In attesa del progetto abbiamo chiesto l'aiuto della popolazione e di chi, anche se non abita a Portula, vorrà sostenere quest'opera”.