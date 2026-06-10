A Viverone una serata sotto le stelle con "Il robot selvaggio"

Una serata sotto le stelle, un grande film per tutta la famiglia e la magia dell’estate! Torna il tradizionale appuntamento con il cinema sotto le stelle a Viverone: ad aspettarvi ci sarà l’emozionante avventura di "Il Robot Selvaggio": una storia capace di far sorridere, emozionare e sognare grandi e piccoli

Pronti a spegnere i pensieri e accendere il grande schermo?

L'appuntamento è venerdì 12 giugno 2026 dalle 21.30 alle 23.30 all' Agorà, in Via Umberto I 107, Viverone

"Il robot selvaggio" (The Wild Robot) è un film di animazione del 2024 scritto e diretto da Chris Sanders. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo illustrato da Peter Brown.