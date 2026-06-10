La nuova cartellonistica agli Arequipa alla portata di tutti, sabato l'inaugurazione FOTO

Sabato 13 giugno alle 11 è in calendario l'inaugurazione della nuova cartellonistica al parco ai giochi Arequipa a Biella con il linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Si tratta di un progetto che porta la firma del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi presentato a Palazzo Oropa lo scorso aprile.

C'è la mappa, o "supermappa" come è stata ribattezzata dagli ideatori del progetto e da chi ha portato il suo contributo, posta all'ingresso dell'area verde, e poi ci sono tante targhe quanti sono i giochi presenti, raffiguranti l'altalena, piuttosto che lo scivolo, e così via, apposte proprio su di essi, come ha spiegato Deborah Attene del Comune di Biella durante la presentazione. Di che cosa si tratta? di un insieme di strategie e strumenti che supporta la comunicazione di bambini/e e persone con difficoltà di linguaggio, attraverso simboli, immagini, tabelle e dispositivi tecnologici. Non sostituisce il linguaggio verbale, ma lo integra e lo supporta, aprendo nuove possibilità di espressione e comprensione. I disegni sono uno strumento potente per i bambini autistici, fanno da ponte comunicativo, regolatore emotivo e mezzo per esprimere il proprio mondo interiore.

Mi raccomando non mancate dunque sabato all'inaugurazione!