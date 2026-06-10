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Biella | 10 giugno 2026, 07:30

La nuova cartellonistica agli Arequipa alla portata di tutti, sabato l'inaugurazione FOTO

Si tratta di cartelli che sono sati realizzati con il linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)

La nuova cartellonistica agli Arequipa alla portata di tutti, sabato l'inaugurazione

La nuova cartellonistica agli Arequipa alla portata di tutti, sabato l'inaugurazione

Sabato 13 giugno alle 11 è in calendario l'inaugurazione della nuova cartellonistica al parco ai giochi Arequipa a Biella con il linguaggio della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Si tratta di un progetto che porta la firma del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi presentato a Palazzo Oropa lo scorso aprile.

C'è la mappa, o "supermappa" come è stata ribattezzata dagli ideatori del progetto e da chi ha portato il suo contributo, posta all'ingresso dell'area verde, e poi ci sono tante targhe quanti sono i giochi presenti, raffiguranti l'altalena, piuttosto che lo scivolo, e così via, apposte proprio su di essi, come ha spiegato Deborah Attene del Comune di Biella durante la presentazione. Di che cosa si tratta? di un insieme di strategie e strumenti che supporta la comunicazione di bambini/e e persone con difficoltà di linguaggio, attraverso simboli, immagini, tabelle e dispositivi tecnologici. Non sostituisce il linguaggio verbale, ma lo integra e lo supporta, aprendo nuove possibilità di espressione e comprensione. I disegni sono uno strumento potente per i bambini autistici, fanno da ponte comunicativo, regolatore emotivo e mezzo per esprimere il proprio mondo interiore.

Mi raccomando non mancate dunque sabato all'inaugurazione!

La nuova cartellonistica agli Arequipa alla portata di tutti, sabato l'inaugurazione

La nuova cartellonistica agli Arequipa alla portata di tutti, sabato l'inaugurazione

La nuova cartellonistica agli Arequipa alla portata di tutti, sabato l'inaugurazione

La nuova cartellonistica agli Arequipa alla portata di tutti, sabato l'inaugurazione

La nuova cartellonistica agli Arequipa alla portata di tutti, sabato l'inaugurazione

La nuova cartellonistica agli Arequipa alla portata di tutti, sabato l'inaugurazione

s.zo.

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