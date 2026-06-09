Festa della Birra a Sala Biellese: due giorni tra musica, sport e sapori

Sala Biellese si prepara a vivere due giornate all’insegna della convivialità, della musica e dello sport. Venerdì 12 e sabato 13 giugno, nell’area feste di Bornasco, in via Regina Margherita, si terrà la Festa della Birra 2026, manifestazione realizzata con il patrocinio del Comune di Sala Biellese e organizzata dalla Pro Loco.

Il programma prenderà il via venerdì 12 giugno, alle ore 18:00, con l’apertura della manifestazione e la spillatura della prima birra. Dalle 19:30 spazio alla proposta gastronomica con arrosticini, panini farciti, grigliata, antipasti e pizza. A seguire, la serata sarà animata dalla musica dal vivo dei Rock Survivors.

Sabato 13 giugno sarà invece la giornata della quarta edizione del Torneo di Calcio a 5, organizzato da Arci Amici di Bornasco. L’inizio delle partite è previsto alle 9:00; alle 16:00 apriranno le spillatrici e alle 18:00 si terrà la premiazione. Dalle 19:30 torneranno le specialità gastronomiche con arrosticini, panini farciti, antipasti e pizza.

La seconda serata proseguirà con i BandIT, protagonisti di un concerto dedicato al rock italiano. Tra gli spillatori presenti figurano La Trappe Trappist, Estaminet Premium Pils e Chouffe.

Per informazioni è possibile contattare Mauro al 333.635.1268 o Luca al 339.124.1618.