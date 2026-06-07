Vigliano, in Biblioteca si inaugura la mostra "Una vita tra colori e pennelli. Opere di Fulvia Cazzola"

Martedì 9 giugno, alle 16, in Biblioteca si inaugura la mostra "Una vita tra colori e pennelli. Opere di Fulvia Cazzola".

L'artista, che vive a Vigliano Biellese da oltre vent'anni, allieva del maestro Giuro Strenghetto, si è dedicata con impegno alla pittura fin dall'età giovanile e ha sperimentato con successo molte tecniche: dalla matita alla china, dai gessi agli acquerelli, dall'olio su tela alla pittura su vetro, e poi il carboncino, i pastelli e le incisioni. Un panorama molto esteso, quello delle sue competenze tecniche, tradotte in numerose opere che, finora, non sono state oggetto di esposizioni e sono pertanto conosciute soltanto in uno stretto ambito di amicizie.

Questa mostra è, insieme, un riconoscimento del suo talento artistico e un'occasione per conoscere il suo percorso di vitaM; inoltre, proseguirà fino al 26 giugno, con apertura dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.



